Nutzung ist freiwillig

Stadt Karlsruhe setzt für Kontaktermittlung in der Corona-Pandemie jetzt auf die Luca-App

Ob Turmbergterrasse in Durlach oder Rathaus am Karlsruher Marktplatz: An vielen Stellen in der Stadt können sich Bürger ab sofort mit der Luca-App registrieren.