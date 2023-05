Stadt Karlsruhe: Wohnraum in der City ist auch Sache der Eigentümer

Zu wenig Personal und kaum Geld in der Kasse: Der Stadt Karlsruhe fehlen aktuell die personellen und finanziellen Ressourcen, um einen Bebauungsplan aufzustellen, der in der Innenstadt mehr Wohnnutzung möglich machen könnte. Das erklärt das Rathaus in einer Stellungnahme auf einen Antrag der Gemeinderatsfraktion der FDP.

Die will unter anderem mit einem Pilotprojekt „Wohnen in der Innenstadt“ über einen Bebauungsplan den Rahmen für mehr Wohnraum schaffen. Die Stadt bemerkt: Für die aktuelle Situation seien auch die Immobilienbesitzer verantwortlich. Im Planungsausschuss am Donnerstag steht das Thema auf der Agenda.

Die Lage ist aktuell nicht gut und sie wird voraussichtlich noch dramatischer. Thomas Hock, FDP-Fraktionsgeschäftsführer

„Einverstanden sind wir damit nicht“, erklärt Fraktionsgeschäftsführer Thomas Hock. Die Stadt hätte bereits vor langer Zeit entsprechende Pläne entwickeln sollen. „Die Lage ist aktuell nicht gut und sie wird voraussichtlich noch dramatischer“, so Hock. Zu Beginn des Jahres hatte die FDP die Problematik schon einmal thematisiert. Die Idee zum Jahresbeginn: Geschäftsflächen in Wohnraum umwandeln.

Stadt: Bebauungsplan ist teuer und zeitaufwendig

Das Rathaus verweist darauf, dass die Entwicklung eines entsprechenden Bebauungsplans komplex und zeitaufwendig ist – unter anderem aufgrund der Ermittlung bestehender Baurechte und der Entwicklung einer Nutzungsgliederung für bestimmte Gebiete. Ein solches Vorhaben kann zeitnah nicht umgesetzt werden. Darüber hinaus sind externe Gutachten kostenintensiv.

Die Kernstadt sei bereits jetzt schon ein bedeutender Wohnstandort, so die Verwaltung in ihrer Antwort. Laut einer Erhebung aus dem Herbst 2022 leben etwa 16.303 Menschen in 11.487 Haushalten in der City.

Die Stadtverwaltung will die Wohnflächen im Zentrum selber weiter ausbauen, allerdings würde mehr Wohnraum alleine nicht helfen, die City zu beleben.

Die Stadt sieht die Verantwortung auch bei den Eigentümern

Geplant sei daher die Erstellung zweier Fachkonzepte und eines Generalplans für Innenstadtbereiche, in denen es unter anderem um neue Nutzungsformen gehe. Das solle in diesem und dem kommenden Jahr geschehen. Ein weiterer Maßnahmenkatalog zur Förderung der Wohnnutzung soll erarbeitet werden, der Zeitplan dafür steht aber noch nicht.

Lohnt sich eine Umwandlung überhaupt für Investoren?

Ohnehin sieht die Verwaltung einen Teil der Verantwortung bei den Besitzern der Häuser in der Innenstadt. Die Hälfte der Innenstadt ist bereits Wohn- oder Mischgebiet, in denen Wohnen allgemein zulässig ist. Die andere Hälfte ist Kerngebiet, in dem Wohnnutzung ausnahmsweise auch möglich ist.

Aus Sicht der Verwaltung gibt es bereits heute ausreichende Möglichkeiten, ein Mehr an Wohnen in der Innenstadt umzusetzen. Das werde jedoch nur zögerlich von den Eigentümern wahrgenommen.

„So gab es in den vergangenen Jahren so gut wie keine Anträge auf Nutzungsänderung von Gewerbe in Wohnen in den Kerngebieten der Innenstadt“, heißt es in der Stellungnahme der Stadt. Grundsätzlich sei es fraglich, ob sich eine Umstellung des Gebietstypen für private Eigentümer rechne. Umbauten seien mit beträchtlichen Kosten verbunden.

Änderungen von Bebauungsplänen seien daher nicht zielführend, um etwas an der Situation zu ändern. Die Erstellung eines Bebauungsplanes als Rahmen für mehr Wohnungen sei erst dann sinnvoll, wenn die bereits bestehenden Möglichkeiten ausgereizt seien.