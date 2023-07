Stadt Karlsruhe will bei KSC-Spielen härter gegen Wildparker vorgehen

Fast fünf Jahre nach dem Spatenstich ist das neue Wildparkstadion so gut wie fertiggestellt. Am Sonntag können die Besucher beim Familientag des KSC von 10 bis 16 Uhr erstmals das komplette Stadionrund erkunden, am Mittwoch wird der BBBank Wildpark mit dem Freundschaftsspiel zwischen dem KSC und FC Liverpool ab 18.30 Uhr offiziell eröffnet.

Doch wie kommt man eigentlich am besten zum Stadion, und was hat sich für Besucher von außerhalb durch den Neubau geändert?

Anreise mit dem Auto

Eines vorneweg: Es gibt rund ums Stadion deutlich weniger Parkplätze als vor dem Umbau. Auf dem Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) darf seit April an Wochenenden nicht mehr geparkt werden.

Außerdem will die Stadtverwaltung rigoroser gegen das illegale Parken auf Grünstreifen und Waldwegen ums Stadion vorgehen. Bauliche Maßnahmen wie Absperrungen mit Pollern, Schranken oder Bügeln sollen dem Wildparken ebenso Einhalt gebieten wie schärfere Kontrollen. „Man muss künftig eher mit einem Knöllchen rechnen“, heißt es aus dem städtischen Presseamt.

An den Fächerstrahlenwegen wie Grabener, Linkenheimer oder Friedrichstaler Allee will die Stadt das illegale Parken durch Absperrungen und Kontrollen ebenso unterbinden wie im Klosterweg und der Hagsfelder Allee. Dort haben sich nach Angaben der Stadt Anwohner über zugeparkte Geh- und Radwege während den KSC-Spielen beschwert.

Rund 1.700 legale Stellplätze stehen Stadionbesuchern auf dem Birkenplatz und den umliegenden Straßen nach Angaben der Stadt zur Verfügung. Dazu kommen die Parkplätze im Stadion, für die es eine Einfahrtsgenehmigung braucht.

Außerdem verweist das Presseamt der Stadt auf Anfrage dieser Redaktion auf rund 5.000 Stellplätze in den zentrumsnahen Parkhäusern. Von dort aus komme man zu Fuß in 20 bis 25 Minuten zum Stadion. Am Familientag ist das Parken auf dem Birkenparkplatz übrigens kostenfrei, bei Spielen des KSC braucht man ein Ticket.

Viele Wege führen zum Wildparkstadion

KSC-Fans sollen über das Durlacher Tor und den östlichen Adenauerring oder über Ostring, Haid-und-Neu-Straße, Hirtenweg, Rintheimer Querallee und Theodor-Heuss-Allee zum Stadion fahren, Gästefans über Linkenheimer Landstraße oder Reinhold-Frank-Straße und den westlichen Adenauerring.

Bei Heimspielen des KSC wird der Verkehr dazu über das neue Verkehrsleitsystem gesteuert, auf den Tafeln bekommen Fußballfans den Weg zum Stadion und die verfügbaren Parkplätze vor Ort angezeigt. Wie bisher wird der Bereich zwischen Einmündung Theodor-Heuss-Allee und Birkenparkplatz auf dem Adenauerring bei KSC-Spielen 90 Minuten vor Anpfiff gesperrt.

Anreise mit Bus oder Bahn zum KSC

Auch hier eines vorneweg: Gleise entlang des Adenauerrings verlegen und dann eine Straßenbahnhaltestelle vor dem Stadion einzurichten, sei übrigens prinzipiell möglich, teilt die Pressestelle der Verkehrsbetriebe auf Anfrage dieser Redaktion mit. Allerdings werde die bessere Anbindung des Stadions an den Schienenverkehr derzeit nicht politisch diskutiert.

Der bequemste Weg mit dem ÖPNV zum Stadion führt also über das Durlacher Tor. Von dort aus fahren bei Heimspielen des KSC ab 90 Minuten vor Spielbeginn Shuttlebusse zum Stadion. Vor dem Liverpool-Spiel beginnt der Pendelbusverkehr bereits zwei Stunden vor Anpfiff. Beim Familientag des KSC werden keine Shuttles eingesetzt. Einen Fahrschein müssen Stadionbesucher nicht extra lösen, der Preis für die Anreise mit dem KVV ist in der Eintrittskarte für das jeweilige Spiel enthalten.

Keine Pendelbusse für den Rückweg

Vom Stadion zurück zum Durlacher Tor fährt allerdings kein Pendelbus mehr. „Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens rund um den BBBank Wildpark werden nach Spielende keine Busse eingesetzt“, lautet die offizielle Stellungnahme dazu.

Zu Fuß braucht man für den eineinhalb Kilometer langen Marsch zurück zum Durlacher Tor etwa 20 Minuten. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe legen Stadionbesuchern auch für den Hinweg eine Fahrt zum Marktplatz und von dort einen Fußmarsch durch den Schlossgarten zum Stadion nahe.

Anreise mit dem Rad in Karlsruhe

Mit dem Rad kommt man aus allen Himmelsrichtungen bequem zum Wildparkstadion. Eine Tour über die Fächerstraßen durch den Hardtwald ist ebenso sicher möglich wie eine Fahrt durch den Schlossgarten oder auf den neu angelegten Radwegen entlang des Adenauerrings.

Auf dem Birkenparkplatz und vor den Seiteneingängen entlang der Grabener Allee gibt es bereits zahlreiche Fahrradstellplätze mit Abschließmöglichkeiten. „Sobald die Provisorien rund um das Stadion bis zum Ende des Jahres abgebaut sind, werden noch weitere Abstellplätze geschaffen“, teilt der Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark mit. In Summe seien rund 3.000 sichere Fahrradstellplätze geplant.