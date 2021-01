Seit 2017 ist die Karlsruher Stadthalle wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Ein Ende ist weiter nicht absehbar, die Situation hat sich in den vergangen zwei Jahren krisenhaft zugespitzt. Baukosten und Fertigstellung sind unklar. Nun setzen Stadtverwaltung und Gemeinderat auf ein neues Büro.

Mission Optimismus: Sowohl Baubürgermeister Daniel Fluhrer wie Erste Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz sahen ein Licht am Horizont der bisher eher düsteren Stadthallen-Problematik. Hintergrund des Optimismus ist die am Dienstagabend erfolgte Vergabe der technischen Planungsleistung an ein Bochumer Planungsbüro.

Einstimmig votierte der Gemeinderat dafür, die Stellungnahmen der Fraktion schwankten zwischen Erleichterung, Hoffnung, aber auch Kritik am bisherigen Kurs der Stadtverwaltung.