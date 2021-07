Im Vergleich zu vielen anderen Städten ist Karlsruhe ein echter Jungspund – der einen Traumstart hinlegt: Im Schlaf, so sagt es die Legende, kommt dem in Durlach beheimateten Markgrafen Karl Wilhelm die Idee zum Schlossbau im Hardtwald. Gedacht, getan: Am 17. Juni 1715 erfolgt die Grundsteinlegung.

Fortan wächst und gedeiht die Stadt, die es im Sommer 2015 krachen lässt. 300 Jahre Karlsruhe, das muss gefeiert werden. Rund 600 Veranstaltungen in 15 Wochen, 10.000 Mitwirkende und eine Million Besucher unter dem Motto „KA300“: Die Stimmung ist so gut, dass Beobachter von einem Sommermärchen sprechen.

Diesen Titel trägt auch das über 200 Seiten umfassende Buch, das die BNN am Ende dem Festival widmen.