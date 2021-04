Stadtkloster St. Franziskus in Karlsruhe wächst mit Holz und Glas ins Grüne

Stadttauben gurren, in den blühenden Obstbäumen summen Bienen. Vom Turm der Kirche St. Franziskus schlägt es die volle Stunde.

Hinter einem Fenster über der Essenausgabe der Obdachlosenküche klappert und klopft es. In dem Gebäude am Sperberweg wird eine Mahlzeit vorbereitet. Ansonsten ist es himmlisch still im Klostergarten mitten in der Stadt.

Wo die Alb Dammerstock und Weiherfeld trennt, fahren Autos auf der Nürnberger Straße am Kirchenportal vorbei. Familien schätzen den Spielplatz am Ufer neben der Brücke. „Rechts der Alb“ heißt das Sträßchen daneben. Es soll im Lauf des Jahres 2022 zu einer der markantesten Adresse der Karlsruher Katholiken werden.

Ausbau ist beschlossen

Die Pläne für das Stadtkloster St. Franziskus haben die Priester Thomas Ehret und Hans-Jörg Krieg sowie Norbert Burkardt, langjähriges Mitglied des Pfarrgemeinderats und des Stiftungsrats, schon oft gezeigt und erklärt.

Damit wecken sie durchaus Vorfreude in der Kirchengemeinde. Einige Menschen reagieren aber auch mit Wehmut. Eine bange Frage ist, wie viel verloren geht von dem großen Garten. Ist es ein großer Teil der rundum durch eine Hecke geschützten grünen Idylle südlich des Kirchturms, der für das Ausbauvorhaben weichen muss?

Gelegentlich, auch in Leserbriefen an die BNN, wird zudem immer wieder von neuem gefordert, das Grundstück in Zukunft nicht mehr kirchlich zu nutzen. Das ist aber vom Tisch. Der Wettbewerb für den Ausbau der kirchlichen Anlage zu einem modernen Stadtkloster ist entschieden, der Architekt ausgesucht, die Finanzierung steht.

Bis 1975 waren Mönche unter sich

Es geht um den Umbau der weitgehend leer stehenden Klosteranlage aus den Jahren ab 1930, die Neuordnung des Zugangs, den Bau neuer Funktionsbereiche sowie eines Meditationsraums im Klostergarten für Gruppen bis zu 20 Menschen.

Der Entwurf mit viel Glas und Holz wirkt betont transparent. Der Neubau bleibt niedrig, er wird jenseits der Hecke kaum sichtbar sein. Kosten darf all das maximal neun Millionen Euro. Träger des Stadtklosters St. Franziskus wird die Gesamtkirchengemeinde, die Dekan Hubert Streckert leitet. Der Dekan, Krieg und Pfarrer Thomas Ehret als Leiter der Seelsorgeeinheit Alb-Südwest, zu der die Pfarrei St. Franziskus gehört, bilden die Steuerungsgruppe.

Pfarrgemeinderatsmitglied Norbert Burkardt erinnert sich an 1975. „Bis dahin kam hier gar niemand rein“, sagt er und lässt den Blick schweifen. Benachbarte Bürger haben Bienenstöcke an die blühenden Obstbäume gestellt. Über Gras, Gänseblümchen und Löwenzahn ranken Reben an einem Bogengang und einem pavillonartigen Rondell.

Zwei Rosenbeete dämmern wärmeren Tagen entgegen, davor recken sich Tulpen in die Sonne. Ein ehemaliges Kräuterbeet ist mit den letzten sechs Kapuzinermönchen verschwunden.

Pläne stoßen auch auf Kritik

Christine Tichy gehört zu den Menschen, die ehrenamtlich Teile der Gartenanlage pflegen. Sie hat das Rosenbeet im Klosterhof bestückt mit neuer Gesellschaft für die zart gefärbten Blüten der Edelrose „Gloria Dei“ (lateinisch für „Ehre sei Gott“).

Erst vor ein paar Wochen hat die Frau aus der Enzstraße zum ersten Mal die Pläne für die Umgestaltung gesehen. Sie ist entsetzt: „Für mich und sicher auch einige andere, die in unserer Gemeinde leben und groß geworden sind, sind diese Baupläne ein Schlag ins Gesicht.“

„Eine Modernisierung und Sanierung sowie eine erweiterte Nutzung der Kirche und des Klosters ist sicher richtig und wichtig“, sagt Tichy. Aber eine Bebauung zerstöre unwiderruflich die einzigartige Atmosphäre und das Charisma des Gartens.

Unser Klostergarten ist in seiner Unberührtheit ein unschätzbares Kleinod. Christine Tichy, ehrenamtliche Rosenpflegerin

„Unser Klostergarten ist in seiner Unberührtheit ein unschätzbares Kleinod, das es zu bewahren und zu erhalten gilt“, findet die Kritikerin.

Er sei doch Lebensraum vieler Tiere, „die wir ganz im Sinne unseres Namenspatrons, des Heiligen Franziskus, schützen sollten.“

Obstwiese bleibt unangetastet

Tatsächlich werden drei Bäume fallen, erklärt Ehret. Der Nussbaum vor der Essenausgabe sei aber beim Besuch von Fachleuten des städtischen Gartenbauamts schon durch starken Trockenstress aufgefallen, ebenso der alte Kirschbaum, der sogar auf den Satellitenbildern digitaler Kartendienste erkennbar ist, gleich neben dem markanten Wegkreuz des ältesten Klostergartenteils. Auch eine dicke Weide in der Nordwestecke des Gartens wird gefällt.

Wir werden den Garten und den Klosterhof besser nutzen können als bisher. Hans-Jörg Krieg, Priester in St. Franziskus

Die große Obstwiese hingegen bleibt unangetastet. Ein bisschen wächst der Garten auch: Eine Doppelgarage an der Ecke von Sperberweg und Maria-Matheis-Straße mit betoniertem Vorplatz verschwindet, die Fläche wird dem Klostergarten zugeschlagen. „Wir werden durch die neue Gliederung den Garten, den Klosterhof und den neuen Vorplatz besser nutzen können als bisher“, ist Krieg überzeugt.

Besonders auf einen Weg, der sich zwischen dem Garten und dem Neubau entlangschlängeln wird, freut sich der Priester: „Das wird ein sehr meditativer Ort.“

Adresse für große Feiern

Wie viele Menschen verbindet auch die Gemeindereferentin Verena Bamberger eine Menge schöner Erinnerungen mit dem Klostergarten.

Ungezählte Hochzeitsfotos sind dort aufgenommen, in den Sälen hat es große Familienfeiern gegeben, immer wieder ist die Kirchengemeinde auch Gastgeber für andere Gruppen, zum Beispiel für Weihnachtsfeiern. All das soll auch künftig geschehen.

Der große Saal wird noch erweitert, über seine heutigen bodentiefen Türen hinaus. Im Freien schließen sich dann noch Arkaden an. „Der Garten gehört zur Gemeinde“, sagt Verena Bamberger. „Etwas Umgestaltung läuft ja schon seit einiger Zeit, und die Erweiterung baut nicht alles zu.“