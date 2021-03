Es ist nur eine Minute nach 11 Uhr, da öffnet schon das erste Paar die Tür und geht zum Anmeldeschalter. Die Mitarbeiter der Städtischen Galerie sowohl an der Infotheke wie bei der Aufsicht sind schon seit einer halben Stunde vor der eigentlichen Öffnung am Samstag bereit.

Eine gute Vorbereitung ist alles an diesem ersten Öffnungstag der Städtischen Galerie in der Lorenzstraße nach der Schließung im November 2020. „Wir haben einen Plan. Alle 15 Minuten dürfen fünf Personen rein. Diese dürfen 90 Minuten bleiben,“ erklärt Roswitha Müller-Cataldo, Mitarbeiterin an der Infotheke.

Die Anmeldeliste für den Samstag ist voll. Als in den vergangenen Tagen bekannt wurde, dass die Städtische Galerie wieder öffnet, standen die Telefone nicht mehr still. „Das Telefon klingelt ununterbrochen,“ so Müller-Cataldo – übrigens auch am Samstagmorgen, wie zum Beweis.