Kostenpflichtige Tests per Online-Termin

Startschuss für die Corona-Schnellteststation am Karlsruher Bahnhofplatz

Das Gesundheitsamt der Stadt hat Hilfsorganisationen nahegelegt, sich nicht an den Corona-Schnelltests des Sozialministeriums zu beteiligen. Jetzt bietet ein privates Unternehmen am Hauptbahnhof solche Tests an.