Es ist ein 40-Millionen-Euro-Projekt, das Autofahrer auf die Geduldsprobe stellt: Auf einer der Hauptrouten in Karlsruhe wird in den nächsten Monaten aufwendig gebaut. Wie Karlsruhes Chefplaner den Verkehr auch ohne Umleitung rollen lassen wollen.

Ab Mittwochabend bekommen es die Autofahrer zu spüren: Mit Vorarbeiten am Fahrbahnrand beginnt die Generalsanierung des Edeltrudtunnels. Es ist eines von gleich mehreren großen Bauprojekten in diesem Jahr in Karlsruhe.

Bis 1. April wird in den Nächten von 19 Uhr abends bis 5 Uhr in der Früh sowie durchgehend über das kommende Wochenende wegen Leitungsarbeiten eine der zwei Spuren nach Westen gesperrt sein.

Doch das ist nur ein Vorgeplänkel für das 40-Millionen-Euro-Projekt der Stadt Karlsruhe. 18 Monate wird die Südtangente ein Nadelöhr sein.