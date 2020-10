Steht das Centre Culturel in Karlsruhe vor dem Aus?

Das Karlsruher Centre Culturel Franco-Allemand besteht seit 2002 in Form einer Stiftung, die von der Stadt Karlsruhe und der französischen Botschaft in Berlin gemeinsam getragen wird. Ziel und Auftrag des CCFA ist es, die deutsch-französischen Beziehungen zu vertiefen, die französische Sprache und Kultur in Karlsruhe zu vermitteln und die Beziehungen zwischen französischen und deutschen Wissenschaftlern, Künstlern und Wirtschaftsvertretern zu pflegen. Das geschieht unter anderem durch Ausstellungen, Lesungen und Konzerte, zudem verfügt das Centre über eine Mediathek und bietet Französisch-Sprachkurse an. Vor der Umwandlung in eine Stiftung durch den damaligen Leiter Robert Walter und den zu dieser Zeit amtierenden Karlsruher Kulturbürgermeister Ullrich Eidenmüller stand das deutsch-französische Kulturzentrum als „Centre Culturel Français“ (CCF) unter alleiniger Trägerschaft des französischen Staates, der ähnliche Kultureinrichtungen in ganz Deutschland unterhält.

In Baden-Württemberg gibt es abgesehen von Karlsruhe weitere Centres Culturels beziehungsweise Instituts Français in Mannheim, Stuttgart, Freiburg und Tübingen. Das Centre Culturel Karlsruhe erhält vom französischen Staat, vom Land Baden-Württemberg und von der Stadt Karlsruhe Subventionen in Höhe von insgesamt 242.000 Euro jährlich, wobei die Stadt mit 194.000 Euro den Löwenanteil aufbringt. Das Land Baden-Württemberg unterstützt das CCFA Karlsruhe aktuell mit 32.000 Euro, aus Frankreich erhält das Centre weitere 16.000 Euro. Zusätzliche Einnahmen generiert das Centre aus dem Gewinn der Sprachschule und aus Spenden, zuletzt insgesamt 58.000 Euro.