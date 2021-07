Stimmung bei Italien-Fans kippt nachts in Karlsruhe

In der Karlsruher Innenstadt haben hunderte Fans der italienischen Nationalmannschaft den Sieg bei der Fußball-Europameisterschaft gefeiert. Rund um den Stephanplatz musste in der Nacht die Polizei anrücken.

Mehrere hundert Menschen haben in der Nacht zum Montag das Finale der Fußball-Europameisterschaft im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gefeiert. Während der Spielphase kam es hier zu keinen Besonderheiten.

Nach Spielende feierten im Bereich der Karlsruher Südstadt etwa 300 Personen sowie im Bereich Stephanplatz circa 100 Personen friedlich. In der Augartenstraße verließen etwa 150 Personen eine Gaststätte, um auf der Straße zu feiern. Polizeikräfte sperrten in der Folge die Augartenstraße für den Fahrzeugverkehr, um Gefahren für die Anhänger zu minimieren.

In der Karlsruher Innenstadt bildete sich ein Autokorso mit rund 600 Fahrzeugen. Im Bereich der Amalienstraße befanden sich zudem rund 300 Personen am Straßenrand.

Der Verkehr im Bereich der Amalienstraße/Kaiserstraße kam nahezu zum Erliegen, weshalb die dortige Ampelanlage kurzzeitig abgeschaltet wurde. Auch der Straßenbahnverkehr war zeitweise eingeschränkt. Mehrfach kam es im Verlauf des Autokorsos zu gefährlichen Situationen, da sich Fußgänger zwischen die langsam fahrenden Korsoteilnehmer mischten.

Stimmung bei Italien-Fans kippt am Karlsruher Stephanplatz

Aus einer Menschenmenge im Bereich Stephanplatz heraus sowie an weiteren Örtlichkeiten in der Innenstadt wurde von feiernden Fans vereinzelt Pyrotechnik gezündet. Sechs Personen konnten als Verursacher identifiziert werden, ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Ab 1 Uhr wurde die Grundstimmung am Stephanplatz zunehmend aggressiver.

Gegen 1.30 Uhr befanden sich etwa 1.000 Personen dort. Die Autokorsostrecke Richtung Amalienstraße/Stephanplatz wurde daraufhin gesperrt. Dabei mussten etwa 50 Autos des Korsos von Polizeibeamten flankiert durch die Menschenmenge geführt werden. Gegen 2 Uhr hatten schließlich alle Fahrzeuge die Amalienstraße verlassen und auch die Feiernden verließen im Anschluss den Stephanplatz, ohne dass es zu weiteren nennenswerten Ereignissen kam.

Pyrotechnik in Bretten – größerer Autokorso in Bad Schönborn

Auf dem Marktplatz in Bretten hielten sich nach Abpfiff mehrere hundert feiernde Menschen auf, wobei vereinzelt Pyrotechnik abgebrannt wurde.

In Bad Schönborn bildete sich ein Autokorso mit bis zu 180 Fahrzeugen, die hupend die Hauptstraße in Östringen befuhren. Im Ortskern fanden sich etwa 300 Personen ein, die den Korsoteilnehmern zujubelten. Hier war der Autokorso gegen 1 Uhr beendet. In Bruchsal bildete sich ein Autokorso mit etwa 100 Fahrzeugen auf dem Innenstadtring. Dieser ging ebenfalls gegen 1 Uhr zu Ende.