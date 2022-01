Bahn evakuiert

Störung in Karlsruher Südweststadt: Abgerissenes Oberleitungskabel fällt auf Bahn

Ein abgerissenes Oberleitungskabel hat am Samstagmittag zu einer Störung im Bahnverkehr in Karlsruhe geführt. Betroffen war die Linie 4 an der Haltestelle Landesbausparkasse. Ein SEV musste eingerichtet werden.