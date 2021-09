Straßenbahn erfasst Mädchen in Karlsruhe: Leicht verletzt

Weil sie zu sehr mit ihrem Handy beschäftigt war, wurde eine 13-Jährige am Montagmorgen an der Straßenbahnhaltestelle Karl-Delisle-Straße von einer Straßenbahn erfasst und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war das Mädchen gegen 6.45 Uhr im Bereich der Haltestelle unterwegs und bediente dabei ihr Handy. Dabei stand sie zu nah am Gleis und bemerkte die Bahn nicht, die aus Richtung Rheinstetten kommend einfuhr.

Da es sich um einen Eilzug handelte, der an der Station nicht Halt macht, erfasste die Straßenbahn die 13-Jährige mit relativ hoher Geschwindigkeit am Arm. Der Straßenbahnfahrer konnte vorher noch ein lautes Warnsignal geben und die Geschwindigkeit verringern. Das Mädchen wurde daher nur leicht verletzt.