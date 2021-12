Hobbyfotografen säumen die Trasse

Letzte Fahrt: Mit einem Korso verabschieden sich die Karlsruher Bahnen aus der Kaiserstraße

Karlsruhe ist am Sonntag ein Magnet für Hobbyfotografen: Einige reisen von weit her an, um alte Straßenbahnen aufzunehmen. Diese Wagen sind die letzten, die zwischen Europa- und Kronenplatz verkehren. Denn ab sofort rollen die Wagen hier unterirdisch in einem Tunnel.