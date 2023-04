Straßenbahn prallt in Karlsruher Innenstadt mit Auto zusammen

Eine Straßenbahn ist am Dienstag in der Karlsruher Innenstadt an einem geparkten Auto entlang geschrammt. Verletzte gab es keine.

Eine Straßenbahn und ein Auto sind am Dienstagabend in der Karlsruher Innenstadt zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, stand das Auto in einer Parkbucht an der Kriegsstraße. Offenbar habe das Heck des Fahrzeugs leicht in das in das Gleisbett der Straßenbahn geragt, heißt es in dem Bericht.

Gegen 18.50 Uhr fuhr eine Straßenbahn an dem geparkten Auto vorbei. Dabei berührte sie den Heckbereich des Wagens. Am selben Tag hatte es schon zuvor in Eggenstein einen Unfall mit Beteiligung der Straßenbahn gegeben. Dadurch hatte sich eine Frau schwere Verletzungen zugezogen.

Bei dem Zusammenprall in der Karlsruher Innenstadt verletzte sich hingegen niemand. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Nach dem Unfall war die Bahnstrecke vorübergehend gesperrt.