Randale nach Geburt des Kindes

Streifenwagen in Karlsruhe schwer demoliert: Geldstrafe für jungen Vater

Ein Kind wird geboren, das Jugendamt nimmt es sogleich in seine Obhut. Darüber ist der junge Vater so gefrustet, dass er seine Wut an einem Streifenwagen in Karlsruhe auslässt. Jetzt hat das Amtsgericht dem Mann dafür die Quittung gegeben.