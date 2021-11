Streik im Omnibusverkehr in Baden-Württemberg am Montag

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag, 15. November, erneut zu Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe aufgerufen. Davon betroffen sein werden auch verschiedene Buslinien im gesamten Verbundgebiet des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV), teilte eine Sprecherin des KVV am Freitag mit.

Informationen, wo gestreikt wird, liegen dem KVV nicht vor. Fahrgäste werden gebeten, eventuelle Ausfälle in ihre Planungen einzubeziehen. Auch im Schülerverkehr kann es zu Ausfällen kommen, so die Sprecherin.

Am Dienstag, 16. November, steht die elfte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der privaten Omnibusgewerbe an. Betroffen sind von den Verhandlungen rund 9.000 Fahrerinnen und Fahrer der privaten Omnibusunternehmen in ganz Baden-Württemberg.

Bereits im Juni und September bestreikten Busfahrer die Region

Im September haben rund 40 Omnibusfahrer aus der Region an einer Streik-Kundgebung am Bahnhof Waghäusel teilgenommen. In Waghäusel befindet sich neben Bruchsal, Bretten und Linkenheim-Hochstetten einer von mehreren landesweiten Standorten der Firma Friedrich Müller Omnibus aus Schwäbisch Hall. Auch in der Region Karlsruhe waren im September mehrere Buslinien betroffen.

Bereits Anfang Juli hatte die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik für bessere Arbeitsbedingungen im privaten Omnibusgewerbe aufgerufen.

Was will Verdi?

Verdi-Verhandlungsführerin Hanna Binder sagte in Stuttgart, acht Monate zähe Verhandlungen für eine Selbstverständlichkeit, die angemessene Bezahlung von Standzeiten, müssten jetzt ein Ende haben. „Wir wollen das Montag der letzte Streiktag ist. Dafür müssen sich die Arbeitgeber endlich den entscheidenden Ruck geben.“

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Streiks gegeben, auch mehrtägige Aktionen. Verdi hatte Anfang Juli den Weg für einen unbefristeten Arbeitskampf frei gemacht. In einer Urabstimmung hatten 97,9 Prozent der beteiligten Mitglieder für mögliche Arbeitskampfmaßnahmen gestimmt.

Im Tarifstreit geht es unter anderem um Pausenregelungen sowie Nacht- und Sonntagszuschläge.

Dieser Beitrag wird aktualisiert.