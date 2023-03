Laut einer Mitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) sollen am Dienstag ein Betriebs- sowie ein Bauhof in Karlsruhe bestreikt werden. Dadurch komme es zu einer geringeren Verfügbarkeit von Fahrzeugen. Das könne im Tram- und Stadtbahnbetrieb der VBK sowie der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) zu einzelnen Fahrtausfällen führen. Zudem könnten Züge mitunter nicht in der gewohnten Doppeltraktion, sondern nur als Einzelzüge verkehren. Der Ausstand in Karlsruhe ist auf Dienstag beschränkt.

Am Mittwoch kommt es dann zu einem Streik bei den Stadtwerken Heilbronn. Da das dortige Personal auch Triebfahrzeuge der AVG bedient, kann im Heilbronner Stadtbahnnetz ein Teil der Bahnverbindungen nicht gefahren werden. Deshalb muss am Mittwoch auf den Linien S4, S41 und S42 mit vereinzelten Ausfällen gerechnet werden.

Fahrgäste können sich vorab auf www.kvv.de und www.avg.info über ihre Verbindungen informieren.