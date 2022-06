Entspanntes Zugfahren Glückssache

Stresstest mit 9-Euro-Ticket setzt sich an Karlsruhes beiden großen Bahnhöfen gemäßigt fort

Das 9-Euro-Ticket hat seit seiner Einführung an Wochenenden immer wieder für Chaos an den Bahnsteigen gesorgt. Ein Feiertag und für viele ein damit einhergehendes langes Wochenende ließ Ähnliches befürchten. Wie lief es an Fronleichnam in Karlsruhe?