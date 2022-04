Züge und S-Bahnen

Stromausfall am Karlsruher Hauptbahnhof legt Zugverkehr lahm

Und dann ging nichts mehr: Am Montagmorgen fiel am Karlsruher Hauptbahnhof der Strom aus. Züge und S-Bahnen standen still. Der Zugbetrieb läuft seit 10.30 Uhr wieder an.