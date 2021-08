Student aus Karlsruhe will mit einem Freund den gesamten Amazonas entlang paddeln

Es begann mit einer fast scherzhaften Idee – und entwickelte sich über fünf Jahre hinweg zum handfesten Plan: Der Karlsruher Student Konstantin Pissarsky (24) und sein Kumpel Julian Naidu (23) aus Aachen starten Mitte September zu einer Durchquerung des Regenwaldes. Fortbewegen werden sie sich nur mit der Kraft ihrer Arme.

Mehrere Monate lang wird ein fünf Meter langer Kanadier ihr Zuhause sein. Von Ecuador aus paddeln sie durch Peru und Brasilien bis an die Atlantikküste. 5.000 Kilometer Fluss liegen vor den beiden Studenten. Und noch einige offene Fragen und Aufgaben.

„Auf Tiere, Krankheiten und Mücken kann man sich gut vorbereiten“, sagt Naidu und erzählt von zahlreichen Impfungen und stichsicherer Kleidung. Was weniger einfach ist: abzuschätzen, wie lange die Reise dauern wird und an welchen Orten die beiden an Land gehen können, um beispielsweise Essensnachschub zu besorgen. „Wir haben zwar alles getan, um möglichst viel Kartenmaterial zu bekommen“, erzählt Naidu. „Aber wie exakt die Karten sind, wissen wir natürlich nicht.“