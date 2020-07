Studieren trotz Corona: So ist die Lage an den Karlsruher Hochschulen

Mit aufgeklappten Laptops sitzen Timo und Jan auf den Holzbänken vor der Fachbibliothek an der Hochschule. Zwischen den beiden Wirtschaftsinformatikstudenten liegen noch einige eng beschriebene Papierblätter. In wenigen Tagen steht die Prüfung im Fach Kommunikationssysteme auf dem Programm, und deshalb wollen sich die beiden Kommilitonen noch im persönlichen Gespräch über mögliche Fallstricke austauschen

„Das ist zur Zeit der einzige Platz, an dem wir in der Hochschule lernen können“, sagen die beiden angehenden Akademiker. Gruppenräume sind auf dem Hochschulcampus an der Moltkestraße ebenso noch geschlossen wie die meisten Hörsäle. Bei der Mensa Moltke hängt an dem Gerüst vor der mit Schutzfolien verhüllten Fassade zwar immer noch das Schild „Trotz Sanierung geöffnet“.

Doch die Hochschulkantine ist ebenso seit Mitte März geschlossen wie die dazugehörige Cafeteria. Studierende waren an der Hochschule Karlsruhe - Wirtschaft und Technik in den vergangenen vier Monaten deshalb eher sporadisch unterwegs.