Studieren trotz Corona: So ist die Lage an den Karlsruher Unis

Mit aufgeklappten Laptops sitzen Timo und Jan auf den Holzbänken vor der Fachbibliothek an der Hochschule. Zwischen den beiden Wirtschaftsinformatikstudenten liegen noch einige eng beschriebene Papierblätter. In wenigen Tagen steht die Prüfung im Fach Kommunikationssysteme auf dem Programm, und deshalb wollen sich die beiden Kommilitonen noch im persönlichen Gespräch über mögliche Fallstricke austauschen

„Das ist zur Zeit der einzige Platz, an dem wir in der Hochschule lernen können“, sagen die beiden angehenden Akademiker. Gruppenräume sind auf dem Hochschulcampus an der Moltkestraße ebenso noch geschlossen wie die meisten Hörsäle. Bei der Mensa Moltke hängt an dem Gerüst vor der mit Schutzfolien verhüllten Fassade zwar immer noch das Schild „Trotz Sanierung geöffnet“.

Doch die Hochschulkantine ist ebenso seit Mitte März geschlossen wie die dazugehörige Cafeteria. Studierende waren an der Hochschule Karlsruhe - Wirtschaft und Technik in den vergangenen vier Monaten deshalb eher sporadisch unterwegs.

Präsenz-Prüfungen brachten Leben zurück

Im Juli kehrte das Hochschulleben ein Stück weit zurück. Weil die Präsenz-Prüfungen anstehen, bilden sich überall auf dem Campus kleine Lerngruppen, und vor den Eingängen zu den Prüfungssälen bilden sich kleinere Studierendentrauben. Felix Nietsch und Deniz Braun sind schon früher mit dem Test dran. „Eigentlich sind wir ganz gut vorbereitet“, meinen die beiden Elektrotechnik-Studenten vor der Elektronik-Prüfung.

„Die Online-Vorlesungen hatten sogar ihre Vorteile. Da konnte man bestimmte Stellen auch zwei- oder dreimal anhören“, sagt Braun. „Präsenzvorlesungen sind auf jeden Fall besser. Da kann man viel gezielter Fragen stellen“, hält Nietsch dagegen. Einig sind sich die beiden Freunde, dass das soziale Leben während des Lockdowns quasi brachlag.

Auch für Lehramtsstudentin Alessa waren die fehlenden Treffen mit Freunden und Kommilitonen die prägendste Einschränkung während des gesellschaftlichen Stillstands im März. Auf ihre Prüfungen zum Ende des Sommersemesters an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe sei sie trotzdem gut vorbereitet worden. „Aber hier alleine zu stehen, ist ziemlich ungewohnt“, sagt sie.

Campus-Süd des KIT ist leergefegt

Ein ungewohntes Bild bietet sich den Besuchern während der Corona-Krise auch auf dem Campus-Süd des KIT. Der Innenhof von Mensa und Studierendenwerk, wo sich in den Sommermonaten eigentlich die angehenden Akademiker zum Lernen, Quatschen und Kaffeetrinken treffen, ist leergefegt.

Das Kulturzentrum Altes Stadion, sonst tagsüber Treff- und abends Trinkpunkt sowie Standort von kreativ-chaotischen Schlonzen, ist verwaist. Zumindest auf den Sportanlagen kehrt nach der mehrwöchigen Schließung so langsam das Leben zurück. Die Calisthenics-Anlage ist zwar noch gesperrt, doch auf der blauen Rundbahn des Leichtathletik-Stadions drehen nun wieder regelmäßig Sportstudenten in Kleingruppen ihre Runden.

Und auf den Beachvolleyball-Feldern wird unter Wahrung des Abstandsgebots ebenfalls wieder trainiert. „Wenn jeder seinen eigenen Ball mitbringen muss, fühlen sich Ballsportarten richtig komisch an“, sagt Sportstudentin Jana Koob. Trotzdem sei sie froh, dass sie nun wieder regelmäßig zum Trainieren komme und zumindest Fitnesskurse belegen könne.

Erst zu Beginn des Sommersemesters war Koob von ihren Eltern in der Südpfalz über den Rhein in die Fächerstadt gezogen. Ein Rückzug kam nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie zwar nicht in Frage, doch ohne ihre Freunde habe sie sich manchmal recht einsam gefühlt. „Das war nicht gerade eine einfache Zeit“, resümiert Koob. Das Studium sei in dieser schwierigen Phase einigermaßen strukturiert über die Bühne gegangen.

Auch für Lehrende war Schließung eine Herausforderung

Für die Lehrenden stellt die jetzige Situation ebenfalls eine Herausforderung dar. Bis zu 300 Informatik-Studierende unterrichtet Sebastian Friebe bei seinen Online-Kursen. Technisch sei das kein Problem, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts für Telematik, aber die einzelnen Studierenden im Blick zu haben, sei quasi unmöglich.

Was das Wintersemester bringt, steht noch in den Sternen. Einen „Hybrid-Betrieb“ aus Online-Vorlesungen und Präsenzbetrieb haben Hochschule und Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Karlsruhe bereits angekündigt. Das bedeutet: Kurse mit hohem Praxisbezug und niedrigen Teilnehmerzahlen wie etwa Laborpraktika werden unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorgaben wieder vor Ort durchgeführt. Vorlesungen für viele Studierende werden weiterhin virtuell stattfinden.

KIT arbeitet mit Hochdruck an Hybrid-Modell

Auch am KIT erarbeiten die einzelnen Fakultäten fürs Wintersemester einen Mix aus Online-Lehre und reduziertem Präsenzbetrieb. Wie viele Studierende sich maximal in einem Raum aufhalten dürfen, hängt nach Angaben der KIT-Verwaltung aber von den aktuellen Hygieneverordnungen sowie vom Verlauf des Infektionsgeschehens im Herbst ab.

Für Erstsemester sollen aber auf jeden Fall Kennenlerntage zum Erforschen ihres neuen Lern- und Lebensortes organisiert werden. „Vielen Studierenden fehlt das normale Leben auf dem Campus und die Planungssicherheit“, weiß KIT-Präsident Holger Hanselka. Als „besondere Herausforderung“ bezeichnet er die Raumsituation. Für Präsenzprüfungen konnten zum Einhalten der Abstandsregeln große Hallen angemietet werden. Für Vorlesungen sei das nicht möglich.