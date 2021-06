Mit 2,5 Promille

Betrunkener kommt in Karlsruhe von der Straße ab und landet in Waldstück

Ein betrunkener Mann ist am Samstagmorgen in Karlsruhe-Stupferich von der Kleinsteinbacher Straße abgekommen und in ein Waldstück gerauscht. Bei der Kontrolle fiel den Beamten dann der offensichtliche Geruch von Alkohol bei dem 30-Jährigen auf.