Stupfericher Kreisliga-Kollektiv ist für Gegner unberechenbar

Nach 14 Spielen Platz 14 mit 16 Punkten - das ist alles andere als das, was sich die Verantwortlichen des Kreisliga-Dinos zu Rundenbeginn versprochen haben. „Die Saison ist verkorkst. Wir hatten uns einen guten Mittelfeldplatz zum Ziel gesetzt, sind aber einfach zu inkonstant. Es nützt nichts, eine gutes Spiel zu zeigen, wenn darauf vier schlechte folgen“, sagt Abteilungsleiter Thomas Schmidtgen.

Immerhin scheint zwar nicht unbedingt der statistische Trend gebrochen, aber doch lässt der hinterlassene Eindruck auf dem Platz etwas hoffen. Nachdem die Sportfreunde an Allerheiligen ein laut Schmidtgen „richtig gutes Spiel“ gemacht und beim Tabellenzweiten Spvgg Söllingen mit 3:0 gewonnen hatten, zeigten sie auch am vergangenen Sonntag beim 2:3 gegen den starken TSV Auerbach eine gute Leistung. Die vor zwei Wochen vollzogene Trennung von Trainer Manuel Jung, der erst im Sommer in Forchheim angetreten war und der vorerst intern durch Co-Trainer Stefan Ochs und Mario Dusig ersetzt worden ist, scheint zu fruchten. Das Duo werde laut Schmidtgen auch an diesem Sonntag gegen den FC Busenbach die Verantwortung tragen.

Wer auf den glücklosen Jung längerfristig folgen wird und „in der Rückrunde das Beste draus machen“ soll, ist noch offen. „Wir sind auf der Suche, haben auch schon einige Gespräche geführt, haben aber noch nichts entschieden“, berichtet Schmidtgen, der von einer „schwierigen Situation“ spricht, „wie beim KSC“.