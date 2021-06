Stuttgarter Architekten haben Auftrag für Neugestaltung des Karlsruher Landratsamts so gut wie in der Tasche

Die Neugestaltung des Landratsamtsareals in der Beiertheimer Allee in Karlsruhe ist einen entscheidenden Schritt weiter. In einem zweitägigen Verfahren hat das Preisgericht unter den 29 Entwürfen, die im Rahmen des Architektenwettbewerbs bewertet wurden, vier Preisträger ausgezeichnet und zwei Anerkennungen vergeben.

Den ersten, mit 210.000 Euro dotierten, Platz machte dabei das Büro wittfoht architekten bda aus Stuttgart. „Die Entscheidung des Preisgerichts fiel einstimmig aus“, betonte der Vorsitzende des Preisgerichts, Peter W. Schmidt, in der Ausstellungseröffnung am Mittwoch. Er beschrieb den Entwurf als simpel, aber das Einfache sei in der Architektur immer das Schwierigste.

Überzeugt haben die Stuttgarter Architekten in Sachen Funktionalität und vor allem Adressbildung in Richtung Ettlinger Tor. „Für uns war das ganz wichtig“, erklärte Landrat Christoph Schnaudigel (CDU), „denn wir verstecken uns nicht, sondern sind so in der Stadt deutlich sichtbar“.