Flucht vor dem Krieg

Suche nach Sicherheit: Ukrainerin strandet zum zweiten Mal in Karlsruhe

Vikka weiß nicht, wann sie wieder in ihre ukrainische Heimatstadt Kryvyi Rih zurückkehren kann. Die 36-Jährige will sich und ihren 16-jährigen Sohn Danylo in Sicherheit bringen. Das Ziel ihrer Reise ist Karlsruhe – zum zweiten Mal.