18-Jähriger beleidigt Polizisten in Karlsruhe-Südstadt

Nachdem er seinen Freund bedroht hat, hat ein 18-Jähriger mehrere Polizisten am Sonntag in der Karlsruher Südstadt angegriffen. Diese nahmen den jungen Mann fest.

Ein 18-jähriger Mann hat in der Nacht auf Samstag in der Karlsruher Südstadt Polizisten angegriffen. Daraufhin mussten die Beamten Pfefferspray anwenden, so die Polizei.

Gegen 1.10 Uhr geriet der 18-Jährige mit seinem 17-jährigen Begleiter in einen Streit in der Marie-Juchacz-Straße. In dessen Verlauf packte der 18-Jährige seinen Freund am Hals und drückte ihn gegen ein Auto.

Die alarmierten Polizisten forderten ihn auf seinen Freund loszulassen. Dieser Forderung kam der junge Mann nicht nach. Daraufhin mussten die Beamten den 18-Jährigen von seinem Freund entfernen. In Folge dessen ging der 18-Jährige unter viel Geschrei auf die Polizisten los. Hierbei versuchte er sie mehrfach zu schlagen. Dazu beleidigte er sie.

Sein 17-jähriger Freund solidarisierte sich kurze Zeit später mit dem 18-Jährigen. Dementsprechend setze die Polizei Pfefferspray ein. Nach einer kurzen Begutachtung durch den Rettungsdienst und nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnten die zwei jungen Männer ihren Nachhauseweg antreten.