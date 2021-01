Alkoholisiertes Paar mit Auseinandersetzung

49-Jährige verletzt Lebenspartner nach Streit in der Karlsruher Südstadt mit Messer

Nach einem Streit hat eine 49 Jahre alte Frau am Mittwochabend ihren Lebensgefährten in der Südstadt in Karlsruhe mit einem Messer verletzt. Laut eigenen Angaben hatte der Mann sie zuvor körperlich angegriffen. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzen in ein Krankenhaus.