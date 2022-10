81-Jähriger nach Wohnungsbrand in Karlsruher Südstadt gestorben

Nach einem Feuer in einer Wohnung in der Karlsruher Südstadt ist ein 81 Jahre alter Bewohner an seinen schweren Verletzungen gestorben. Eine weitere Person wurde stationär ins Krankenhaus aufgenommen.

Ein 81-Jähriger, welcher bei einem Wohnungsbrand am Montag gegen 23.30 Uhr in der Henriette-Obermüller-Straße in der Karlsruher Südstadt schwere Verbrennungen erlitten hatte, ist am Dienstagmittag gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war aus bislang unbekannter Ursache im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen.

Die Bewohner der oberen Stockwerke hätten aufgrund der starken Rauchentwicklung das Haus nicht verlassen können und seien deshalb von der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet worden, hieß es weiter.

Brand in Karlsruher Südstadt: 81-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Der 81 Jahre alte Bewohner des Erdgeschosses sei zwar noch vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, dort sei er allerdings an seinen schweren Verletzungen gestorben. Eine weitere Person wurde nach Polizeiangaben zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Im Bürgerzentrum Südwerk wurde eine Betreuungsstelle für die Bewohner eingerichtet. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.