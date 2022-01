Alkoholisierter 27-Jähriger randaliert in Karlsruhe-Südstadt

Seine Fensterscheiben hat ein 27-Jähriger am Donnerstag in der Karlsruher Südstadt zerschlagen. Bei seiner Festnahme reagierte er agressiv. Dabei verletzte er einen Polizisten.

Ein alkoholisierter 27-Jähriger hat am Donnerstag in der Karlsruher Südstadt randaliert. Er zerschlug in seiner Wohnung mehrere Fensterscheiben und schrie dabei laut, so die Polizei.

Die Polizei kam gegen 16 Uhr zum Tatort in der Werderstraße. Dort lagen Scherben der zerschlagenen Fensterscheiben auf dem Gehweg. Als sie den Mann festnahmen reagierte dieser agressiv. Ein Polizist verletzte sich dabei und musste seinen Dienst beenden.

Ein Alkoholtest bei dem 27-Jährigen ergab einen Wert von 1,2 Promille. Nachdem sich der junge Mann beruhigt hatte, setzte ihn die Polizei wieder auf freien Fuß.