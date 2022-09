Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Karlsruher Südstadt

Ein Betrunkener ist am Samstagabend in der Karlsruher Südstadt mit einem parkenden Auto zusammengeprallt. Dabei entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro.

Ein 51-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend auf der Rüppurrer Straße in Karlsruhe einen Unfall verursacht. Zunächst fuhr der Mann gegen 22.15 Uhr in Richtung des Mendelssohn-Platzes. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein parkendes Auto.

Als die Polizei den Unfall aufnahm, bemerkte sie, dass der Mann betrunken war. Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,6 Promille.

Insgesamt entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Eine weitere Konsequenz war, dass die Polizei dem 51-Jährigen seinen Führerschein abnahm.