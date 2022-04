Betrunkener Falschfahrer verursacht Unfall in Karlsruher Südstadt

Ein 36-Jähriger ohne Fahrerlaubnis hat am Freitagabend in der Karlsruher Südstadt unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. Dabei wurde ein 64-Jähriger leicht verletzt.

Ein 36-jähriger Mann hat am Freitagabend in der Karlsruher Luisenstraße einen Unfall verursacht. Dabei stand er unter starkem Alkoholeinfluss.

Der 36-Jährige fuhr die Luisenstraße entlang und umrundete eine Verkehrsinsel an der Einmündung in die Stuttgarter Straße auf der falschen Seite. Er kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 64-Jährigen, der in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 64-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten einen starken Alkoholgeruch im Atem des 36-jährigen Unfallverursachers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über ein Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm droht nun eine Anzeige.