„Ende einer Ära“

Die letzte Löwin von Karlsruhe: Safo mit 24 Jahren im Zoo eingeschläfert

Die Löwin Safo ist im Alter von 24 Jahren am Montag im Karlsruher Zoo eingeschläfert worden. Das teilte die Stadt jetzt mit. Safo war die älteste in einem Zoo lebende Löwin Europas. Mit ihr endet in Karlsruhe eine Ära.