Karlsruher Street-Art-Künstler Dome gestaltet Fassaden in der Südstadt

In der Karlsruher Südstadt entstehen ab September auf einem Gelände der Genossenschaft für Wohnungsbau Karlsruhe Street-Art-Kunstwerke des Karlsruher Künstlers Dome. Anlass ist der 100. Geburtstag der Genossenschaft.

Die Genossenschaft für Wohnungsbau Karlsruhe (GWK) feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass entstehen im Innenhof des Blocks I in der Augartenstraße in der Karlsruher Südstadt Street-Art-Kunstwerke des Karlsruher Künstlers Dome.

Der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Christian Krämer heißt, arbeitet seit Juli an seinen Entwürfen.

Die großen Flächen auf den Hausfassaden zeigen Motive aus dem familiären Umfeld – eine Mutter und ihre Kinder, wie sie Sonnenblumen gießen, und eine Familie, die mit Freunden an einem Tisch sitzt.