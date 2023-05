Drei Katzen sterben bei Brand in der Karlsruher Südstadt

Trauriges Ende eines Wohnungsbrandes in der Karlsruher Südstadt: Drei Katzen konnten nicht gerettet werden, obwohl sie sogar mit Sauerstoff versorgt wurden.

Bei einem Wohnungsbrand in der Luisenstraße in der Karlsruher Südstadt sind am Mittwoch drei von vier Katzen gestorben. Menschen wurden nicht verletzt, teilte die Feuerwehr Karlsruhe mit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 14.50 Uhr war Rauch aus zwei Fenstern einer Wohnung im Obergeschoss gedrungen. Mehrere Trupps mit schwerem Atemschutz lokalisierten das Feuer schnell und löschten es.

Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten die vier Katzen, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung befunden hatten, umgehend mit Sauerstoff. Jedoch konnten sie der Tierrettung nur ein Tier lebendig übergeben.

Die Feuerwehr kontrollierte die umliegenden Wohnungen und lüftete sie.