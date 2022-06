Exhibitionist in der Karlsruher Südstadt

Ein Mann hat gegen 2.30 am frühen Donnerstagmorgen versuchte ein Frau von ihrer eigenen Wohnung wegzuziehen. Als sie flüchten konnte, stellte er sich vor sie und onanierte.

Ein bislang Unbekannter hat sich am frühen Donnerstagmorgen vor einer 20-Jährigen in der Luisenstraße exhibitioniert. Die junge Frau war gegen 2.30 Uhr auf dem Weg zu ihrer Wohnung in der Luisenstraße, berichtet die Polizei.

Kurz vor ihrer Wohnung bemerkte sie einen Mann auf dem Gehweg. Beim Aufschließen der Hauseingangstüre kam dieser auf sie zu, fasste sie an den Händen und versuchte sie von der Türe wegzuziehen. Der Frau gelang es in den Hausflur zu flüchten. Der Unbekannte stellte sich dann in den Türrahmen, öffnete seine Hose und onanierte vor der 20-Jährigen, die die Polizei verständigte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Täter wurde als ca. 175 – 180 cm groß, schlank und ca. 35 Jahre alt beschrieben. Er hatte einen Dreitagebart, dunkle Augen und eine undeutliche Aussprache. Auffallend war ein offensichtlich abgebrochener Zahn.

Zeugen, oder Personen die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.