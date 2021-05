Rote Ampel umfahren

Fahrradfahrer prallt in Karlsruhe gegen anfahrende Straßenbahn

Ein Rennradfahrer ist in Karlsruhe am Donnerstagmittag beim Überqueren der Rüppurrer Straße gegen eine Straßenbahn geprallt. Zuvor war der 53-Jährige an einer roten Ampel über den Gehweg gefahren.