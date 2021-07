Viele Planungsfehler

Zu wenig Platz: Karlsruher Grundschule am Wasserturm muss Ganztagskonzept aufweichen

Bereits vor der offiziellen Eröffnung kam die Grundschule am Wassersturm in der Karlsruher Südstadt wegen Fehlplanungen in die Schlagzeilen. Doch auch acht Jahre später ist die Raumnot an der Ganztagsgrundschule ein Dauerthema. Nun zieht die Rektorin die Reißleine.