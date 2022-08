Feuerwehr löscht in der Südstadt brennendes Altpapier

Bei der aktuellen Wetterlage äußerst riskant: Unbekannte haben wohl in der Karlsruher Südstadt in der Nacht auf Samstag Altpapier angezündet.

Vermutlich haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag einen Brand in der Karlsruher Südstadt verursacht. Gegen 3.45 Uhr standen dort Altpapier und Kartons auf dem Gehweg der Nebeniusstraße in Flammen, teilte die Polizei mit. Sie geht von Brandstiftung aus.

Durch das Feuer entstand ein Schaden an der Hausfassade sowie an einem Schaufenster eines leerstehenden Ladens.

Immerhin konnte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und dadurch Schlimmeres verhindern. In der derzeitigen Dürreperiode breiten sich Flammen besonders leicht aus.

Die Polizei bittet Zeugen des Feuers in der Südstadt, sich unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden.