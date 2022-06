Feuerwehr rückt erneut zu Brand in der Karlsruher Südstadt aus

In der Karlsruher Südstadt hat es erneut in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, verletzt wurde niemand.

Bauschutt in Keller fängt Feuer

Anwohner hatten am späten Donnerstagabend um kurz nach 22 Uhr Rauch in dem Gebäude in der Wielandstraße bemerkt und die Rettungskräfte verständigt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war nach ersten Erkenntnissen abgelagerter Bauschutt im Bereich des Kellers in Brand geraten. Darunter habe sich auch Holz befunden.

Eine Person wurde verletzt und kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf etwas 50.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Genaue Angaben zum Stand der Ermittlungen konnte die Polizei am Freitagmorgen noch nicht geben.

Innerhalb von zwei Tagen hat es damit erneut in der Karlsruher Südstadt gebrannt. Bereits am Mittwochnachmittag rückten die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Werderstraße aus.