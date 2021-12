Ein Großeinsatz der Polizei in der Karlsruher Südstadt hat am Sonntagabend für Aufsehen gesorgt. Eine Frau hatte die Polizei verständigt, nachdem ihr betrunkener Ehemann sie am späten Nachmittag geschlagen und ihr gedroht hatte, sie zu töten. Das berichtet das Polizeipräsidium Karlsruhe am Montagvormittag.

Mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg rückten die Beamten am Sonntagabend an, um den 62-Jährigen festzunehmen.

Die Ehefrau war gegen 16.55 Uhr aus der gemeinsamen Wohnung in der Augartenstraße zu einer Nachbarin geflüchtet und hatte dort die Polizei verständigt. Die 59-Jährige berichtete den Beamten vor Ort, dass ihr Ehemann eine Maschinenpistole und eine Handgranate besitze, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der Mann war der Polizei bereits durch ähnliche Ereignisse in der Vergangenheit bekannt. Die Beamten sperrten den Bereich in der Augartenstraße weiträumig ab. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe stellte zusätzlich ein Sprungkissen unterhalb der Wohnung auf.

Der 62-jährige Mann hat laut Informationen der Polizei eine psychische Erkrankung und gilt als selbstmordgefährdet. Die Polizei beschreibt ihn als „unberechenbar“.

Polizei fand in der Wohnung mehrere Waffen

Gegen 19.45 Uhr drangen die Spezialkräfte der Polizei schließlich in die Wohnung ein und nahmen den Mann widerstandslos fest. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik gebracht. Auch seine Ehefrau musste ärztlich behandelt werden.

In der Wohnung des Ehepaars in der Karlsruhe Südstadt beschlagnahmte die Polizei Nachbildungen einer Maschinenpistole, vier Schreckschuss- und Luftdruckhandfeuerwaffen, zwei Schalldämpfer, sechs Magazine mit Munition und mehrere Messer.