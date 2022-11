Großeinsatz der Karlsruher Polizei in der Südstadt

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden am Donnerstagvormittag in die Karlsruher Südstadt gerufen: Grund war eine Person, die sich in einem psychischem Ausnahmezustand befand.

Laut ersten Informationen der Polizei befindet sich eine Person in einer Wohnung in der Rüppurrer Straße in Karlsruhe in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizei hat den Bereich in der Südstadt weiträumig abgesperrt und sondiert die Lage.

