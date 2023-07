Eine Autofahrerin hatte am Samstag in Karlsruhe beim Abbiegen eine rote Ampel übersehen. Im Anschluss stieß sie in eine Straßenbahn.

Ein Auto ist am vergangenen Samstag in der Karlsruher Südstadt in eine Straßenbahn geprallt. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein hoher vierstelliger Sachschaden.

Eine 32-Jährige war am Vormittag auf der Ettlinger Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An einer Einmündung beabsichtigte sie nach links in die Nebeniusstraße abzubiegen.

Unfall endet ohne Verletzte

Dabei übersah sie allerdings das Rotlicht der Ampel und stieß in eine in Richtung Innenstadt fahrende Straßenbahn. Aktuellen Informationen zufolge wurde niemand verletzt.