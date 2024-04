Nach einer Einbruchserie in der Karlsruher Südstadt hat die Polizei einen Mann festgenommen. Polizisten entdeckten diesen am Montag beim Verladen von Diebesgut.

Ein 41-jähriger Mann soll in mehrere Gebäude in der Karlsruher Südstadt eingebrochen sein. Er befindet sich nun seit Montag in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der Mann für mehrere Einbrüche zwischen dem 26. und 29. April in Kellerabteile in Wohnhäusern der Luisenstraße verantwortlich. Polizisten beobachteten den Mann, wie er gegen 1 Uhr nachts in der Luisenstraße das Diebesgut in ein Auto einlud. Bei einer Kontrolle des Autos konnte die Polizei diverse Einbruchswerkzeuge finden. Daraufhin nahmen sie den Mann fest.

Polizei entdeckt Sammlung von Diebesgut in Wohnung

Bei der Durchsuchung der Wohnung entdeckten die Ermittler mutmaßliches Diebesgut. Dazu fanden sie größere Mengen an verschiedenen Betäubungsmitteln.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe kam der Beschuldigte am Montag vor einen Haftrichter. Dieser schickte ihn in Untersuchungshaft.