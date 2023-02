Karlsruhe-Südstadt: Täter bedrohen 23-Jährigen mit Schreckschusspistole

Vier Tatverdächtige haben am Freitagabend einen 23-jährigen Mann in der Karlsruher Südstadt bedroht, getreten und geschlagen.

Eine körperliche Auseinandersetzung ereignete sich am Freitagabend gegen 23.40 Uhr in der Nebeniusstraße in der Karlsruher Südstadt. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 23-Jähriger Opfer einer versuchten schweren räuberischen Erpressung geworden sein.

Die vier Tatverdächtigen bestellten den Mann unter einem Vorwand an den Tatort, fingen diesen dort ab und bedrohten ihn mit einer Schreckschusspistole. Sie haben den 23-Jährigen mehrfach, teilweise am Boden liegend, geschlagen und getreten.

Als Passanten zur Hilfe eilten, ließen die Tatverdächtigen von dem Opfer ab und ergriffen die Flucht. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Der genaue Tathergang und die Hintergründe seien derzeit noch unklar.