Karlsruhe: Täter klauen Fahrrad aus Kellerraum in der Südstadt

Unbekannte sind Mittwochnacht in den Keller eines Hauses in der Südstadt eingedrungen. Sie entwendeten ein Fahrrad.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in der Winterstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen sie ein hochwertiges Rennrad. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden sei nicht bekannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt sucht nach möglichen Zeugen des Diebstahls.