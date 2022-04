30-Jähriger widersetzt sich Polizeibeamten in Karlsruhe

Ein 30-Jähriger widersetzte sich am Mittwoch gegen 21.45 Uhr auf dem Karlsruher Werderplatz gegen einschreitende Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt.

Am Mittwochabend

Die Polizisten kontrollierten nach einer Streitigkeit einen offensichtlich psychisch auffälligen und aggressiven Kontrahenten.

Während der Kontrolle griff der 30-jährige Mann plötzlich die Polizisten an. Er konnte nur mit erheblichem Kraftaufwand gebändigt werden, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

In der Folge wurde er auf das Polizeirevier Karlsruhe-West und im Anschluss in eine Klinik für Psychiatrie verbracht.

Ferner wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Der 30-Jährige muss nun mit einer Anzeige unter anderem wegen Widerstand gegen Polizeibeamte rechnen.