Karlsruher Projekt „Siebenstein“ fördert schwache Schüler und sieht Lücke im Bildungssystem

Ein Schülerhilfe-Projekt in der Karlsruher Südstadt unterstützt seit zehn Jahren Kinder und Familien mit bildungsfernem Hintergrund oder geringen Deutschkenntnissen im Alltag. Das große ehrenamtliche Team weiß: Kaum ein von ihm betreutes Kind hatte im Corona-Lockdown Zugang zum digitalen Unterricht.

Alle 20 Minuten rasselt der Wecker im großen Raum mit Mini-Kiosk, Tischen und Stühlen in Kindergröße. Dann werden die Fenster zur Winterstraße in der Südstadt zum Lüften aufgestoßen. Die Kinder und Jugendlichen achten genauso penibel auf die Vorkehrungen zur Corona-Vorbeugung wie die Erwachsenen im Projekt „Siebenstein“. Denn alle sind froh, dass die Zwangspause vorbei ist.

Wer nachmittags in die Räume des Kinderprojektes kommt, kassiert in der Schule reihenweise schlechte Noten. Fast immer liegt es an mangelnden Deutschkenntnissen, dass es im Zeugnis von Vierern und Fünfern wimmelt.