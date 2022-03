Polizisten angegriffen

Karlsruher-Südstadt: 22-Jähriger benutzt Tennisschläger als Waffe

Ein 22-Jähriger war am Montagabend auf dem Werderplatz zunächst in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 61-jährigen Mann verwickelt und griff die einschreitenden Polizisten mit einem Tennisschläger an.